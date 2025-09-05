В российском регионе из-за селя перекрыли дорогу республиканского значения

Селевые потоки перекрыли дорогу регионального значения «Агвали — Шаури — Кидеро» в Цунтинском районе Дагестана. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

По ее информации, из-за сильных ливней сель сошел в пяти местах на участке км 35 – км 45 трассы.

Как заявили в пресс-службе, сейчас на месте находится вся необходимая для расчистки техника в количестве трех единиц — два бульдозера и один автогрейдер. Однако в настоящее время начать работы по расчистке не получится из-за продолжающихся ливней, угрозы обвалов и повторных сходов селевых масс.

По данным Главного управления МЧС России по Дагестану, пострадавших и заблокированных населенных пунктов нет.

В ГКУ «Дагестанавтодор» призвали водителей транспортных средств воздержаться от поездок в данном направлении.

19 августа сообщалось, что на участке федеральной трассы Р504 «Колыма» в Магаданской области, на который ранее сошел сель, восстановлено движение транспорта.

Ранее в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии произошел сход селевых масс большого объема.