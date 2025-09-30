На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о пострадавших при пожаре в московской квартире

В Москве двое пострадавших попали в больницу с ожогами после пожара в квартире
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Что там, Москва?»

В Москве в результате пожара в квартире дома №75 на Варшавском шоссе два человека получили ожоги и были эвакуированы с шестого этажа. Об этом сообщили источники агентства «Москва».

Пострадавшим оказали медицинскую помощь сотрудники скорой помощи.

По первоначальным данным, площадь возгорания составила около 20 квадратных метров, горели мебель и вещи. Позднее уточнили, что огонь охватил 28 квадратных метров. Пожар полностью потушен, причины возгорания устанавливаются.

Очевидцы происшествия поделились кадрами возгорания, которые затем опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?». На видео попал момент, как на шестом этаже дома из окна виден огонь и валит дым.

До этого в одной из школ Кемеровской области в классе загорелась лампа. Инцидент попал на видео, которое позже опубликовал Telegram-канал «Новая Шория». Дети были рядом в момент инцидента в классе, но непосредственно над сыплющей искрами лампой никто не находился. Однако инцидент вызвал у учащихся панику, что попало на видео.

Ранее первоклассник устроил пожар в школе в Набережных Челнах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами