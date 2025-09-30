Стало известно о пострадавших при пожаре в московской квартире

В Москве двое пострадавших попали в больницу с ожогами после пожара в квартире

В Москве в результате пожара в квартире дома №75 на Варшавском шоссе два человека получили ожоги и были эвакуированы с шестого этажа. Об этом сообщили источники агентства «Москва».

Пострадавшим оказали медицинскую помощь сотрудники скорой помощи.

По первоначальным данным, площадь возгорания составила около 20 квадратных метров, горели мебель и вещи. Позднее уточнили, что огонь охватил 28 квадратных метров. Пожар полностью потушен, причины возгорания устанавливаются.

Очевидцы происшествия поделились кадрами возгорания, которые затем опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?». На видео попал момент, как на шестом этаже дома из окна виден огонь и валит дым.

