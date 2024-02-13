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Первоклассник устроил пожар в школе в Набережных Челнах

В Татарстане первоклассник устроил пожар в школе

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Набережных Челнах ученик начальных классов принес в школу спички и устроил пожар в кабинете. Об этом сообщает портал Kazan First.

Инцидент произошел в школе №43 Набережных Челнов, пожар в кабинете на втором этажи устроил первоклассник. Семилетний мальчик рассказал, что нашел на улице спички, принес в класс и зашел за шкаф, где зажег две спички. Первую потушил, а вторую уронил на кусок картона в тумбочке.

Увидев, что начался пожар, ученик закрыл шкаф и вышел из кабинета. Возгорание обнаружила педагог, огонь быстро потушили, сгорели пластиковые ведра и тумбочка. С поджигателем провели профилактическую беседу.

Ранее житель Братска поджег школу под действием наркотиков.

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