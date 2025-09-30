В Кузбассе возгорание лампы в школе попало на видео

В Кемеровской области загоревшаяся в школе лампа вызвала панику у детей

В одной из школ Кемеровской области в классе загорелась лампа. Инцидент попал на видео, которое позже опубликовал Telegram-канал «Новая Шория».

Возгорание случилось в школе №10 Таштагола. Судя по кадрам, дети в этот момент в классе были, но непосредственно над сыплющей искрами лампой никто не находился. Однако инцидент вызвал у учащихся панику, что попало на видео.

До этого похожий инцидент произошел в петербургской гимназии. Там от капавшего с потолка пластика воспламенились учебники и парта.

Ранее первоклассник устроил пожар в школе в Набережных Челнах.