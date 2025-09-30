Напавший на техникум в Архангельске назвал свои мотивы

СК: напавший на техникум в Архангельске хотел напугать и не планировал убийства

Напавший на техникум в Архангельске его бывший студент заявил на допросе, что не планировал убийства, а хотел лишь напугать преподавателя. Об этом рассказал следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по региону Павел Перешнев в беседе с ТАСС.

«Только напугать хотел. Остальные люди помешали ему скрыться с места преступления. И, соответственно, чтобы уйти, скрыться, он применил в отношении них насилие, нанес им удары ножом. Они препятствовали тому, чтобы он покинул здание», — сказал он.

30 сентября Ломоносовский районный суд в Архангельске избрал меру пресечения для Артемия Корюкова. Он суд заключил бывшего студента под стражу на два месяца — до 28 ноября.

Накануне в Архангельске молодой человек ворвался в местный колледж, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом. Предварительно, бывший студент хотел отомстить за свое отчисление.

Ранения получили как минимум две женщины, их госпитализировали. Нападавшего остановили другие студенты, скрутив его и передав сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что напавший на сотрудников техникума в Архангельске находился на особом контроле.