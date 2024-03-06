В российской школе расплавившаяся лампа сожгла учебники и парту ученика

В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в гимназии №343 во время первого урока. Когда учитель включил свет в кабинете, где должен был пройти урок у пятиклассников, одна из ламп на потолке загорелась. Плафон расплавился за считанные секунды, от капающего пластика воспламенились учебники и парта, на которой они лежали.

Педагог вывел детей из помещения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее первоклассник устроил пожар в школе в Набережных Челнах.