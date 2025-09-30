Стала известна возможная причина задымления в жилом доме в Чувашии

Журналисты 360.ru пообщались с жителями дома №6 по улице Речная в Новочебоксарске, где накануне случилось задымление. По словам одной из очевидиц, жильцы квартиры, в которой произошло возгорание, купили электрическую печку и оставили ее на ночь.

«Подруга рассказала, что там были четверо детей. Они кричали, орали и разбивали окна», — сказала она.

Как сообщили в пресс-службе минздрава по Чувашии, при задымлении пострадали 18 человек, среди которых 12 — дети.

Госпитализированы трое взрослых и 10 детей в состоянии средней степени тяжести — им оказывают необходимую медицинскую помощь. Оставшимся пяти пациентам, включая двоих детей, назначено амбулаторное лечение.

Причины и обстоятельства инцидента уточняются. Исполняющий обязанности замглавы кабмина республики Владимир Степанов взял ситуацию под личный контроль.

