На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна возможная причина задымления в жилом доме в Чувашии

Канал 360 выяснил, что причиной задымления дома в Чувашии могла стать печка
true
true
true
close
Marina Demidiuk/Shutterstock/FOTODOM

Журналисты 360.ru пообщались с жителями дома №6 по улице Речная в Новочебоксарске, где накануне случилось задымление. По словам одной из очевидиц, жильцы квартиры, в которой произошло возгорание, купили электрическую печку и оставили ее на ночь.

«Подруга рассказала, что там были четверо детей. Они кричали, орали и разбивали окна», — сказала она.

Как сообщили в пресс-службе минздрава по Чувашии, при задымлении пострадали 18 человек, среди которых 12 — дети.

Госпитализированы трое взрослых и 10 детей в состоянии средней степени тяжести — им оказывают необходимую медицинскую помощь. Оставшимся пяти пациентам, включая двоих детей, назначено амбулаторное лечение.

Причины и обстоятельства инцидента уточняются. Исполняющий обязанности замглавы кабмина республики Владимир Степанов взял ситуацию под личный контроль.

Ранее в Новосибирске вспыхнул пожар в торговом центре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами