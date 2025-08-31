Здание больницы в Биробиджане пострадало от урагана

Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от ураганной погоды. Об этом сообщила врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк в своем Telegram-канале.

В результате непогоды была повреждена крыша, а также подтоплен четвертый этаж. На месте аварии работают оперативные службы. Проводится оценка нанесенного ущерба, устранение последствий непогоды, обеспечение защиты других этажей здания от осадков.

Для пациентов угрозы нет, больница продолжает работу в штатном режиме, подчеркнула Костюк.

В пострадавших от урагана районах города аварийные службы устраняют последствия, восстанавливают инженерные сети и линии электропередач. ы Вопросы о проведении восстановительных работ будут рассмотрены на внеочередном заседании комиссии по ликвидации ЧС, добавила врио главы Еврейской АО.

Мощный ливень с сильным ветром произошел в Биробиджане накануне вечером. Он продолжался чуть более получаса. В результате него были повалены деревья, что привело к нарушению энергоснабжения в некоторых районах, сорваны с домов спутниковые тарелки.

Ранее сообщалось, что подтопления грозят 12 регионам РФ из-за сильных дождей.