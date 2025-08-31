На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Здание больницы в Биробиджане пострадало от урагана

Ураган повредил крышу инфекционной больницы в Биробиджане
true
true
true
close
Telegram-канал «Мария Костюк»

Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от ураганной погоды. Об этом сообщила врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк в своем Telegram-канале.

В результате непогоды была повреждена крыша, а также подтоплен четвертый этаж. На месте аварии работают оперативные службы. Проводится оценка нанесенного ущерба, устранение последствий непогоды, обеспечение защиты других этажей здания от осадков.

Для пациентов угрозы нет, больница продолжает работу в штатном режиме, подчеркнула Костюк.

В пострадавших от урагана районах города аварийные службы устраняют последствия, восстанавливают инженерные сети и линии электропередач. ы Вопросы о проведении восстановительных работ будут рассмотрены на внеочередном заседании комиссии по ликвидации ЧС, добавила врио главы Еврейской АО.

Мощный ливень с сильным ветром произошел в Биробиджане накануне вечером. Он продолжался чуть более получаса. В результате него были повалены деревья, что привело к нарушению энергоснабжения в некоторых районах, сорваны с домов спутниковые тарелки.

Ранее сообщалось, что подтопления грозят 12 регионам РФ из-за сильных дождей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами