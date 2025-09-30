ООН обратилась к талибам по поводу отключения интернета в Афганистане

Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) в Афганистане призвала Талибан (движение внесено в список террористических организаций) восстановить доступ к интернету по всей стране. Об этом сообщает Associated Press.

В организации заявили, что ограничения доступа к интернету еще больше подрывают свободу выражения мнений и право на информацию. В миссии добавили, что телекоммуникации также имеют решающее значение во время стихийных бедствий — Афганистан недавно пострадал от сильных землетрясений на востоке и борется с массовым вынужденным возвращением из соседних стран.

Накануне сообщалось, что по всей территории Афганистана пропало интернет-соединение.

18 сентября широкополосный интернет был отключен в 11 из 34 афганских провинций. Приказ об этом в рамках борьбы с «аморальностью» отдал лидер государства Хайбатулла Ахундзада. Источники рассказали, что он распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

После этого сообщалось, что кабульский аэропорт вынужден работать с перебоями из-за отключения интернета на севере и западе Афганистана. Пассажиры из провинций Балх, Тахар, Баглана и Бадахшан из-за отсутствия сети не смогли подтвердить билеты онлайн, согласовать детали поездки с турагенствами и получить другие услуги.

Ранее в столице Афганистана отменили все рейсы из-за отключения интернета в стране.