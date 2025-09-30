В столице Афганистана отменили все рейсы из-за отключения интернета в стране

Аэропорт Кабула в понедельник отменил все рейсы из-за отключения интернета в стране

В понедельник, 29 сентября, аэропорт Кабула отменил все рейсы из-за отключения интернета в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Amu TV со ссылкой на источники.

По их словам, сотрудники аэропорта не были заранее уведомлены об отключении интернета. Среди отмененных рейсов оказались рейс авиакомпании Ariana Afghan Airlines в Дубай, запланированный на 18:00, и рейс авиакомпании Kam Air в Стамбул, запланированный на 20:00.

29 сентября международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что интернет-соединение по всей территории Афганистана полностью пропало.

18 сентября широкополосный интернет был отключен в 11 из 34 афганских провинций. Приказ об этом в рамках борьбы с «аморальностью» отдал лидер государства Хайбатулла Ахундзада. Источники рассказали, что он распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

Ранее талибы (движение внесено в список террористических организаций) запретили женщинам посещать стоматологов-мужчин.