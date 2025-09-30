«Ухмыляется мразь»: в Госдуме возмутились приговором мужчинам, подравшимся с полицейскими

Прокуратура должна опротестовать решение Нефтеюганского районного суда, который назначил штрафы в размере 25 и 30 тысяч рублей двум мужчинам, ставшим участниками драки с сотрудниками полиции. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Мало того, что полиция получает нищенскую зарплату, так ее теперь можно безнаказанно мордовать. Что испытывают люди в погонах и как ухмыляется всякая мразь, читая о таком приговоре. Призываю органы прокуратуры вынести протест на вердикт Нефтеюганского райсуда. Дело должно быть пересмотрено! Региональное руководство ожидаемо стало все отрицать. Но факты упрямая вещь. И скандальный приговор Нефтеюганского райсуда еще одна иллюстрация того, что реальная власть в округе в значительной мере уже перехвачена диаспорами, которые диктуют свои условия государственным органам», — сказал он.

Миронов отметил, что такие же штрафы получают дачники за сорняки на участке, и предположил, что без отсутствия резонанса мужчин бы оправдали.

«Формально это наказание, по сути — оправдание. Удивительно уже то, что нападавших судили не за «применение насилия, опасного для жизни и здоровья», словно можно пускать в ход кулаки, не рискуя причинить ущерб здоровью. Но даже по более «мягкой» 1 части статьи 318 УК можно сесть на пять лет. Суд же умудрился назначить нападавшим штрафы, какие могут получить дачники за сорняки на участке. Подозреваю, что, если бы не общественный резонанс и контроль со стороны Следственного комитета, бандюганов бы вообще оправдали», — заключил он.

Вечером 25 июля двое молодых людей 2007 и 2008 годов рождения подрались с сотрудниками патрульно-постовой службы (ППС) в 12-м микрорайоне Нефтеюганска. На видеокадрах с места происшествия видно, как один из силовиков падает после нескольких толчков, после чего ему наносят удар по голове

Как заявили в управлении МВД по ХМАО, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве опровергали информацию СМИ о том, что задержанные являются иностранными гражданами. В сентябре суд вынес мужчинам приговор по статье 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти» — правонарушители получили штрафы в размере 25 и 30 тысяч рублей.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по итогам расследования уголовного дела.

