Двое напали на полицейских в ХМАО

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) двое мужчин атаковали сотрудников патрульно-постовой службы (ППС). Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.

«Вечером 25 июля возле жилого дома в 12-м микрорайоне Нефтеюганска подозреваемые 2007 и 2008 годов рождения применили насилие в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

На видеокадрах с места происшествия видно, как один из сотрудников ППС упал из-за нескольких толчков со стороны одного злоумышленника, после чего второй мужчина нанес ему удар по голове.

Как уточнили в управлении МВД по региону, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в ведомстве опровергли распространившуюся в сети информацию о том, что задержанные являются иностранными гражданами.

В настоящий момент подозреваемые задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии. В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

4 июля в Нальчике на сотрудников ДПС напали двое мужчин, вооруженных ножами. Сообщалось, что нападение произошло из-за проверки документов. Гаишники остановили автомобиль, откуда внезапно вылез мужчина и набросился на них с ножом, ранив инспектора.

Ранее мужчина ударил ножом полицейского и угрожал зрителям на «Тур де Франс».