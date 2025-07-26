На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое напали на полицейских в ХМАО

СК по ХМАО: в Нефтеюганске двое мужчин атаковали сотрудников ППС
true
true
true

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) двое мужчин атаковали сотрудников патрульно-постовой службы (ППС). Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.

«Вечером 25 июля возле жилого дома в 12-м микрорайоне Нефтеюганска подозреваемые 2007 и 2008 годов рождения применили насилие в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

На видеокадрах с места происшествия видно, как один из сотрудников ППС упал из-за нескольких толчков со стороны одного злоумышленника, после чего второй мужчина нанес ему удар по голове.

Как уточнили в управлении МВД по региону, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в ведомстве опровергли распространившуюся в сети информацию о том, что задержанные являются иностранными гражданами.

В настоящий момент подозреваемые задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии. В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

4 июля в Нальчике на сотрудников ДПС напали двое мужчин, вооруженных ножами. Сообщалось, что нападение произошло из-за проверки документов. Гаишники остановили автомобиль, откуда внезапно вылез мужчина и набросился на них с ножом, ранив инспектора.

Ранее мужчина ударил ножом полицейского и угрожал зрителям на «Тур де Франс».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами