Глава СК поручил доложить о нападении на полицейских в Нефтеюганске

Бастрыкин поручил доложить о применении насилия к полицейским в Нефтеюганске

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о нападении на полицейских в городе Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.

По информации СК, вечером 25 июля двое молодых людей 2007 и 2008 годов напали на двух сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) в 12-м микрорайоне Нефтеюганска. На видеокадрах с места происшествия видно, как один из правоохранителей упал из-за нескольких толчков со стороны одного злоумышленника, после чего второй мужчина нанес ему удар по голове.

Как заявили в управлении МВД по ХМАО, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в ведомстве опровергли распространившуюся в сети информацию о том, что задержанные являются иностранными гражданами.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии. В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее в Подмосковье нервничавший мужчина ударил ножом полицейского.