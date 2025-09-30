Коллеги убийцы сотрудницы банка в Москве заявили о его неадекватности

Предполагаемый убийца сотрудницы банка имел проблемы и на прошлой работе, там он тоже напал на своего руководителя. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

Как утверждает источник, 40-летний Константин более года назад уволился с прошлой работы и сопроводил это недвусмысленным постом в соцсетях.

«В пятницу врезал (слово изменено на цензурное - Ред.) руководителю. Уволили в тот же день. Светит статья, ищу работу. Никогда не думал, что так поступлю», — написал он.

Отмечается, что у мужчины были проблемы в том коллективе, девушки-коллеги заявляли о неадекватном поведении Константина — грубом общении с сотрудниками и клиентами, показывал неприличные жесты. После увольнения он устроился в отделение банка на Автозаводской улице.

Мужчину задержали сотрудники полиции после нападения с ножом на свою начальницу. Пострадавшая не выжила. По факту убийства заведено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемого допросит следователь.

Как уточняет Telegram-канал «112», начальница была крайне недовольна работой Константина. Его неоднократно штрафовали, на сей раз замруководителя отделения решила его уволить. Однако мужчина набросился на нее с ножом. После убийства мужчина рыдал в полицейской машине, утверждает источник. Подозреваемый повторял, что не хотел убивать начальницу.

