Уголовное дело возбудили после убийства замглавы филиала банка в Москве

ГСУ СК Москвы: по факту убийства замдиректора филиала банка возбуждено дело
Telegram-канал Столичный СК

Следователи завели уголовное дело по факту убийства сотрудницы отделения банка в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении ведомства.

Нападавшего обезвредили и задержали. В ближайшее время его допросят.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что, по версии следствия, на женщину напал коллега на почве личных неприязненных отношений.

О происшествии стало известно 30 сентября.

В августе этого года житель Ямала расправился с женой, удушив ее шлангом для душа. Супруги поссорились, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он затащил свою 44-летнюю жену в ванную и сдавил душевым шлангом шею потерпевшей. Жертва не смогла оказать ему сопротивление и быстро перестала подавать признаки жизни.

Ранее в РФ задержали иностранца, который десять лет назад убил семью в Новосибирске.

