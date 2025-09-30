Уголовное дело возбудили после убийства замглавы филиала банка в Москве

Следователи завели уголовное дело по факту убийства сотрудницы отделения банка в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении ведомства.

Нападавшего обезвредили и задержали. В ближайшее время его допросят.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что, по версии следствия, на женщину напал коллега на почве личных неприязненных отношений.

О происшествии стало известно 30 сентября.

