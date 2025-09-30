В Ленобласти после массового отравления проверяют склады с алкоголем

ТАСС: по делу об отравлении алкоголем было изъято более 5000 литров продукции

В Ленобласти силовики проверяют склады временного хранения алкоголя и спиртосодержащей продукции после массового отравления местных жителей. Об этом пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Отмечается, что проверки проходят на пяти складах.

«По поручению прокурора Ленинградской области 4 городскими прокурорами организованы проверки юридических лиц, осуществляющих услуги по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в рамках государственного контракта с Росалкогольтабакконтроль», — говорится в сообщении.

Правоохранители уже изъяли 5000 литров спиртосодержащей продукции.

29 сентября ленинградские полицейские нашли коммерческую организацию, которая, предположительно, поставляла продукцию одному из обвиняемых в продаже суррогатного алкоголя. Склад организации обнаружили в поселке Трубников Бор. На кадрах с места заметно большое количество канистр и бочек, а также бутылки и банки с алкоголем.

Массовое отравление алкоголем произошло на прошлой неделе в Сланцевском и Волосовском районах региона. Пострадали 25 человек, спасти их не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Петербурге грибники отравились собранными в соседнем регионе грибами.