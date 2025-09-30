Названа дата начала голосования за новый дизайн банкноты в 500 рублей

Онлайн-голосование по новому дизайну банкноты в 500 рублей стартует 1 октября

Всероссийское онлайн-голосование за обновленный дизайн банкноты номиналом в 500 рублей начнется 1 октября. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

Голосование пройдет на сайте Банка России, оно продлится две недели.

«Мы откроем онлайн-голосование уже завтра на сайте Центрального банка. Оно начнется в 10 утра, 1 октября. Как и в прошлый раз, голосование пройдет при поддержке национального центра «Россия»», — сказала она.

До этого Набиуллина сообщила, что совет директоров Центробанка России одобрил новый дизайн 1000-рублевой банкноты. В данный момент специалисты Банка России и Гознака работают над эскизным проектом. Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты.

25 сентября зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов рассказал, что в России не появится купюра номиналом 10 тысяч рублей, поскольку бумажные деньги скоро вытеснит цифровой рубль.

Ранее ЦБ рассказали, сколько россиян проголосовало за дизайн новой купюры в 1 тыс. рублей.