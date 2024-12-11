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В ЦБ рассказали, сколько россиян уже проголосовало за дизайн новой купюры

ЦБ: за дизайн новой банкноты в 1000 рублей проголосовали около 400 тыс. россиян

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Банк России/«Газета.Ru»

Уже около 400 тыс. россиян проголосовали за дизайн новой банкноты в 1000 рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

По данным голосования, пока лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», на втором месте памятник Салавату Юлаеву в Уфе, а замыкает тройку лидеров Дворец земледельцев в городе Казани.

В Банке России отметили, что пока сложно сказать, сколько символов будет на банкноте. Новые купюры отличаются от прежних, образца 1997 года, тем, что теперь достопримечательности городов объединены в многоплановую композицию.

Народное онлайн-голосование началось 29 ноября. Проголосовать можно на официальном сайте Центрального банка до 12 декабря в 12:00 по московскому времени. Гражданам России предложено выбрать новый символ для банкноты из 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа.

Ранее в Центробанке оценили вероятность отмены наличных.

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