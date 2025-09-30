Суд в Воронеже отложил заседание по делу обвиняемого во взяточничестве генерала

Военный суд в Воронеже отложил заседание по делу генерала Муминджанова

Воронежский гарнизонный военный суд перенес судебное заседание по делу генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого во взяточничестве, из-за недоставления подсудимого из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебное заседание было отложено до 11:00 7 октября 2025 года.

В период с 2017 по 2023 год Муминджанов возглавлял департамент ресурсного обеспечения Минобороны России и курировал вопросы поставок вещевого имущества для нужд армии. В этот период с различными организациями были заключены госконтракты на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Следствие считает, что за содействие в выборе поставщиков генерал получил взятку на сумму около 20 млн рублей.

Муминджанов изначально отрицал свою вину. Его арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, эквивалентную предполагаемой взятке.

В июле Воронежский гарнизонный военный суд продлил Муминджанову срок содержания под стражей до 4 декабря 2025 года.

