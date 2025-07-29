Генералу Муминджанову продлили арест по делу о взятке в 20 млн рублей

Суд в Воронеже продлил генералу Муминджанову арест до 4 декабря

Воронежский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей экс-замкомандующему Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

«По ходатайству следствия [подсудимый] останется под арестом до 4 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

В период с 2017 по 2023 год Муминджанов возглавлял департамент ресурсного обеспечения Минобороны России и курировал вопросы поставок вещевого имущества для нужд армии. В этот период с различными организациями были заключены госконтракты на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Следствие считает, что за содействие в выборе поставщиков генерал получил взятку на сумму около 20 млн рублей.

Муминджанов изначально отрицал свою вину. Его арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, эквивалентную предполагаемой взятке.

Ранее СК завел дело против двух сотрудников управления службы войск Минобороны России.