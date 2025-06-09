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Суд по делу генерала Муминджанова перенесли

Суд в Воронеже перенес заседание по делу генерала Муминджанова на 19 июня
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Воронежский гарнизонный военный суд перенес слушание по делу генерал-лейтенанта Валерия Муминджанова, которого обвиняют в получении взятки в размере около 20 млн рублей. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заседание отложили из-за того, что подсудимого не доставили из следственного изолятора.

Как объявил судья, новое заседание назначено на 14:00 по московскому времени 19 июня.

По версии следствия, в период с 2017 по 2023 год Муминджанов возглавлял департамент ресурсного обеспечения министерства обороны России и курировал вопросы поставок вещевого имущества для нужд армии. В этот период с различными организациями были заключены госконтракты на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Следствие считает, что за содействие в выборе поставщиков генерал получил взятку на сумму около 20 млн рублей.

Муминджанов изначально отрицал свою вину. Его арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, эквивалентную предполагаемой взятке.

12 февраля сообщалось, что суд оставил без изменений решение о продлении ареста Муминджанову.

Ранее иркутского военного комиссара заподозрили в крупной взятке и задержали.

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