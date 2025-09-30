Гладков рассказал о ранении жителя белгородского села

В селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области местный житель получил ранение, после того как наступил на взрывное устройство. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У мужчины множественные осколочные ранения и перелом стопы, которые он получил в результате детонации. Раненый самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь», — поделился Гладков.
Он уточнил, что для продолжения лечения мужчину доставят в городскую больницу №2 г. Белгорода.
Гладков призвал местных жителей быть внимательными, так как после сброса взрывных устройств с БПЛА возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов.
Ночью в Белгородской области в результате падения обломков беспилотника загорелась хозяйственная постройка, возгорание было оперативно ликвидировано.
В понедельник вечером Telegram-канал SHOT сообщил, что Белгород атаковали беспилотники типа «Дартс» Вооруженных сил Украины.
Также 29 сентября мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в районе села Первое Цепляево Шебекинского округа.
Ранее жители Белгорода чуть не задохнулись в лифте при атаке ВСУ.