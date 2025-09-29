Жители Белгорода чуть не задохнулись в лифте при атаке ВСУ

Жители Белгорода во время атаки ВСУ застряли в лифте и начали задыхаться

Жители Белгорода во время атаки украинских войск на город застряли в лифте и начали задыхаться. Об этом сообщил Telegram-канал «БелПлюс».

Инцидент произошел в жилом доме на улице Костюкова. В материале отмечается, что лифт отключился именно тогда, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали наносить удары по населенному пункту. При этом внутри находились люди, которым быстро начало не хватать воздуха.

На помощь заблокированным в лифте гражданам пришли другие жители Белгорода. Они взяли металлический прут и с его помощью разомкнули двери лифта, тем самым обеспечив приток свежего воздуха.

Утром 29 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что административный центр региона за сутки подвергся двум ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Всего украинские военные выпустили по городу шесть боеприпасов.

В результате атак пострадали три человека. Кроме того, оказались повреждены инфраструктурные объекты и два автомобиля. Также урон был нанесен коммерческому зданию и 10 гаражам.

Ранее в Белгородской области в результате удара украинского дрона пострадали два человека.