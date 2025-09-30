В Пензе оштрафовали не сообщившую о поступлении мигранта больницу на ₽400 тыс.

В Пензенской области полиция оштрафовала больницу, которая вылечила мигранта. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

Лечебное учреждение оказало помощь гражданину Таджикистана, но не передало в миграционную службу уведомление о прибытии иностранного гражданина, хотя должно было это сделать.

Сотрудников больницы признали виновными в административном нарушении. Учреждение оштрафовали на 400 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что российские школы и высшие учебные заведения могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей за зачисление на обучение детей, чьи родители находятся в реестре контролируемых лиц.

5 февраля в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально находящихся в стране иностранных граждан. В соответствии с ним иностранцы-нелегалы подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения из страны.

Ранее в Якутске полицейские задержали 23 нелегала из Филиппин.