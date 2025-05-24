В МВД предупредили школы и вузы о штрафах за прием детей нелегалов

Российские школы и высшие учебные заведения могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей за зачисление на обучение детей, чьи родители находятся в реестре контролируемых лиц. Об этом сообщила представитель Главного управления по вопросам миграции МВД России полковник полиции Елена Климова в эфире радио «Милицейская волна», пишет ТАСС.

По ее словам, в реестр включаются иностранные граждане, нарушившие миграционные правила пребывания в России. Согласно действующему законодательству, их дети не имеют права учиться в российских образовательных учреждениях. Школам и вузам грозит административная ответственность за прием таких лиц на обучение.

При приеме детей-иностранцев сотрудники учебных заведений обязаны проверять, состоят ли их родители в реестре МВД, отметила Климова.

5 февраля в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально находящихся в стране иностранных граждан. В соответствии с ним иностранцы-нелегалы подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения из страны. Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод таких граждан. В частности, они не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, в том числе недвижимое, пользоваться услугами банков.

При неоднократном нарушении мигрантом установленных ограничений и запретов в отношении него принимаются решения о депортации и о помещении в специальное учреждение министерства внутренних дел.

Ранее в России призвали искать новые страны для завоза мигрантов.