На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские полицейские накрыли нелегальные казино

МВД: в Магадане, Иркутске и Бурятии пресечена работа подпольных казино
true
true
true
close
Ole Spata/dpa/Global Look Press

В Магадане, Иркутске и Бурятии полиция пресекла работу нелегальных казино. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оборудование со специальным программным обеспечением было размещено в трех нежилых помещениях Магадана и Иркутска. С его помощью злоумышленники проводили азартные игры.

Полицейские в ходе обысков изъяли свыше 10 компьютеров, а также другие доказательства. Были задержаны восемь человек, которые подозреваются в организации и проведении незаконной игорной деятельности в составе преступного сообщества.

При задержании силовую поддержку сотрудникам полиции оказывали росгвардейцы.

26 августа сообщалось, что в Уфе обезвредили группировку, обналичившую миллиарды для онлайн-казино.

10 июня председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что каждый третий россиянин, страдающий патологической зависимостью от азартных игр, становится бездомным.

Ранее пассажир спрыгнул с круизного лайнера, чтобы избежать долга за азартные игры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами