Российские полицейские накрыли нелегальные казино

МВД: в Магадане, Иркутске и Бурятии пресечена работа подпольных казино

В Магадане, Иркутске и Бурятии полиция пресекла работу нелегальных казино. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оборудование со специальным программным обеспечением было размещено в трех нежилых помещениях Магадана и Иркутска. С его помощью злоумышленники проводили азартные игры.

Полицейские в ходе обысков изъяли свыше 10 компьютеров, а также другие доказательства. Были задержаны восемь человек, которые подозреваются в организации и проведении незаконной игорной деятельности в составе преступного сообщества.

При задержании силовую поддержку сотрудникам полиции оказывали росгвардейцы.

