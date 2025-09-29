В британском ресторане Toby Carvery обрушился потолок

В британском ресторане на посетителей упал потолок, два человека пострадали

В ресторане Toby Carvery в британском Брокворте во время ужина обрушилась часть потолка. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел вечером 28 сентября. В результате двое человек были доставлены в Королевскую больницу Глостера.

На кадрах, снятых внутри Toby Carvery, видны клубы пыли и слышны крики детей. По словам представителей заведения, ни один из гостей не пострадал, а само здание остается безопасным для посетителей.

22 сентября Telegram-канал «Вечерняя Казань» сообщал, что в здании химического факультета Казанского (Приволжского) разрушился потолок в аудитории во время лекции. По данным СМИ, здание Химического институт построили в 1953 году.

В мае в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушился потолок в магазине. По данным источника Telegram-канала «78.ru»., обрушение произошло в доме на Английском проспекте. Рухнул потолок между первым и вторым этажами.

Ранее в Москве в подъезде многоквартирного дома обрушился пол.