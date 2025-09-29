На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В британском ресторане Toby Carvery обрушился потолок

В британском ресторане на посетителей упал потолок, два человека пострадали
true
true
true
close
Paige Price

В ресторане Toby Carvery в британском Брокворте во время ужина обрушилась часть потолка. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел вечером 28 сентября. В результате двое человек были доставлены в Королевскую больницу Глостера.

На кадрах, снятых внутри Toby Carvery, видны клубы пыли и слышны крики детей. По словам представителей заведения, ни один из гостей не пострадал, а само здание остается безопасным для посетителей.

22 сентября Telegram-канал «Вечерняя Казань» сообщал, что в здании химического факультета Казанского (Приволжского) разрушился потолок в аудитории во время лекции. По данным СМИ, здание Химического институт построили в 1953 году.

В мае в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушился потолок в магазине. По данным источника Telegram-канала «78.ru»., обрушение произошло в доме на Английском проспекте. Рухнул потолок между первым и вторым этажами.

Ранее в Москве в подъезде многоквартирного дома обрушился пол.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами