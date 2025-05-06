Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге в магазине обрушился потолок

78.ru: в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушился потолок в магазине
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушился потолок в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «78.ru».

По данным источника, обрушение произошло в доме на Английском проспекте. Рухнул потолок между первым и вторым этажами.

Уточняется, что на первом этаже располагается продуктовый магазин — по предварительной информации, под завалами находился его сотрудник, ему удалось выбраться. На втором этаже проходит капитальный ремонт квартиры, из-за чего, вероятно, и могло произойти обрушение.

Подробности произошедшего выясняются.

27 апреля сообщалось, что в Лефортово на юго-востоке Москвы обвалился пол в подъезде многоквартирного дома. Как уточнили местные жители, нижний этаж подтапливает уже несколько лет. Обвал пола — последствие постоянной влажности в помещении. На место происшествия приехали спасатели МЧС России. В результате было принято решение временно перекрыть дыру в полу широкими деревянными досками.

Ранее сообщалось, что под девушкой провалился пол в петербургском ТЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами