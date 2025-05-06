В Петербурге в магазине обрушился потолок

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушился потолок в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «78.ru».

По данным источника, обрушение произошло в доме на Английском проспекте. Рухнул потолок между первым и вторым этажами.

Уточняется, что на первом этаже располагается продуктовый магазин — по предварительной информации, под завалами находился его сотрудник, ему удалось выбраться. На втором этаже проходит капитальный ремонт квартиры, из-за чего, вероятно, и могло произойти обрушение.

Подробности произошедшего выясняются.

27 апреля сообщалось, что в Лефортово на юго-востоке Москвы обвалился пол в подъезде многоквартирного дома. Как уточнили местные жители, нижний этаж подтапливает уже несколько лет. Обвал пола — последствие постоянной влажности в помещении. На место происшествия приехали спасатели МЧС России. В результате было принято решение временно перекрыть дыру в полу широкими деревянными досками.

Ранее сообщалось, что под девушкой провалился пол в петербургском ТЦ.