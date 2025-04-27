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В подъезде многоквартирного дома на юго-востоке Москвы обрушился пол

РЕН: в Лефортово обвалился пол на первом этаже многоквартирного дома
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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Лефортово на юго-востоке Москвы обвалился пол в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

«Ни выйти, ни войти», — сокрушается жительница дома.

Как уточнили местные жители, нижний этаж подтапливает уже несколько лет. Обвал пола — последствие постоянной влажности в помещении.

На место происшествия приехали спасатели МЧС России. В результате было принято решение временно перекрыть дыру в полу широкими деревянными досками.

В марте в Якутии пострадали две жительницы аварийного дома. Как рассказали активисты из движения «Народный фронт», в здании 1950 года постройки давно сгнили полы, осыпаются и покрыты крупными трещинами потолки и стены, а в помещениях стоит вода, которую гражданам приходится откачивать.

Одна из пострадавших рассказала, что несколько раз ломала конечности из-за прогнивших полов. Другая женщина заболела астмой из-за грибка в стенах здания. При этом размер коммунальных платежей для жителей аварийного дома составляет 11 тысяч рублей ежемесячно.

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