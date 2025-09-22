В университете в Казани во время занятия рухнул потолок

В Казани в здании химического факультета КФУ во время занятия обвалился потолок

В здании химического факультета Казанского (Приволжского) разрушился потолок в аудитории во время лекции. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Журналисты обратились в образовательное учреждение за комментарием, однако там заявили, что пока не располагают информацией. Сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, здание Химического институт построили в 1953 году.

В соцсетях студенты обсуждают, что корпус требует ремонта. Часто там отваливается штукатурка, зимой в аудиториях холодно.

21 сентября в Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение средней школы №5. В момент разрушения конструкции никто не пострадал, так как здание было пустым.

Школа была построена в 1937 году, и перед началом учебного года была признана готовой к приему детей. Последний ремонт проводился восемь лет назад. Все 210 учеников продолжат занятия с 22 сентября в расположенной неподалеку школе №9.

По факту обрушения региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

Ранее в университете в Выборге во время занятий обрушилась стена.