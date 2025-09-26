СМИ сообщили о задержании экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода

В Сочи задержан бывший первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN со ссылкой на полковника полиции в отставке Алексея Трифонова.

«Предположительно, Штокмана задержали в Сочи по подозрению в получении взяток», — говорится в сообщении.

По данным канала, за неделю до этого Штокман был награжден благодарностью президента РФ «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

По данным Telegram-канала SHOT, Штокман получил взятку во время работы в мэрии. Журналисты отметили, что на данный момент в городской администрации проходят обыски. На данный момент, по данным канала, мужчину доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных действий.

В 2022 году чиновник отправился на спецоперацию, где служил начальником психологической службы полка, однако позже он вернулся на госслужбу.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

