На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Астрахани из больницы выписали женщину, пострадавшую в результате атаки БПЛА

Пострадавшую при атаке БПЛА жительницу Астрахани выписали из больницы
true
true
true
close
Shutterstock

Жительницу Астрахани, пострадавшую в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город, выписали из больницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Александро-Мариинской областной клинической больницы.

Источник агентства сообщил, что женщине была оказана вся необходимая помощь.

«Сегодня пациентку выписывают», — добавил он.

Астрахань подверглась атаке дронов в ночь на 22 сентября. Как рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, целью было одно из местных производственных предприятий. В результате ударов в административном центре региона появились локальные очаги пожара. Однако сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорания.

Одна из местных жительниц получила ранения. Женщине потребовалась госпитализация, при этом ее жизни ничего не угрожало.

По данным министерства обороны РФ, всего в ту ночь системы противовоздушной обороны перехватили 114 украинских БПЛА над территорией страны. В частности, в Астраханской области сбили 13 летательных аппаратов.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника на грузовик пострадали два человека.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами