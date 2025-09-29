В Астрахани из больницы выписали женщину, пострадавшую в результате атаки БПЛА

Пострадавшую при атаке БПЛА жительницу Астрахани выписали из больницы

Жительницу Астрахани, пострадавшую в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город, выписали из больницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Александро-Мариинской областной клинической больницы.

Источник агентства сообщил, что женщине была оказана вся необходимая помощь.

«Сегодня пациентку выписывают», — добавил он.

Астрахань подверглась атаке дронов в ночь на 22 сентября. Как рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, целью было одно из местных производственных предприятий. В результате ударов в административном центре региона появились локальные очаги пожара. Однако сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорания.

Одна из местных жительниц получила ранения. Женщине потребовалась госпитализация, при этом ее жизни ничего не угрожало.

По данным министерства обороны РФ, всего в ту ночь системы противовоздушной обороны перехватили 114 украинских БПЛА над территорией страны. В частности, в Астраханской области сбили 13 летательных аппаратов.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника на грузовик пострадали два человека.