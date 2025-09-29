На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В базу украинского «Миротворца» внесли сразу 13 детей и подростков из РФ

ТАСС: 13 российских детей и подростков попали на украинский портал «Миротворец»
Adam Gray/AP

В базу данных украинского портала «Миротворец» внесли 13 детей и подростков из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию сайта.

Пятерым несовершеннолетним 17 лет, одному подростку — 16, двум ребятам — по 11 лет, еще двум — 12 и 14. Возраст самого младшего — девять лет. Всех их создатели портала обвиняют в «покушении на суверенитет» Украины и нарушении границы.

Это не первый случай, когда российские дети попадают в базу «Миротворца». Накануне на сайте выложили персональные данные двухлетней девочки и трехлетнего мальчика, 15 сентября в украинский список попал другой двухлетний ребенок, которого обвинили в «поддержке российской агрессии», а четырьмя днями ранее на «Миротворце» оказался пятилетний мальчик.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы «черный список» пополнили журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее в базу «Миротворца» попал режиссер Вуди Аллен.

