Напавший на сотрудников техникума в Архангельске репетировал нападение в Майнкрафте

Юноша, изрезавший ножом работников техникума в Архангельске мог «репетировать» свое нападение в Майнкрафте. В игре он мог создать похожий на учебное заведение мир и там ликвидировал учителей и учеников, пишет Telegram-канал Mash.

Парень плохо учился, после прошлой сессии его отчислили, рассказали одногруппники юноши.

«В этом году он осуществил задуманное в игре — ворвался с ножом в техникум и порезал преподавателей», — говорится в посте.

О ЧП стало известно 29 сентября. Во время нападения на бывшем студенте были перчатки и маска. По данным СМИ, он ранил ножом преподавателя русского языка и литературы, соцпедагога и другого студента. Специалисты диагностировали у каждого из них серьезные травмы. По словам очевидцев, нападавшего остановили другие студенты техникума. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, на данный момент он задержан.

