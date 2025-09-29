На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Напавший на сотрудников техникума в Архангельске репетировал нападение в Майнкрафте

Mash: напавший на архангельский техникум ликвидировал учителей в Майнкрафте
СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Юноша, изрезавший ножом работников техникума в Архангельске мог «репетировать» свое нападение в Майнкрафте. В игре он мог создать похожий на учебное заведение мир и там ликвидировал учителей и учеников, пишет Telegram-канал Mash.

Парень плохо учился, после прошлой сессии его отчислили, рассказали одногруппники юноши.

«В этом году он осуществил задуманное в игре — ворвался с ножом в техникум и порезал преподавателей», — говорится в посте.

О ЧП стало известно 29 сентября. Во время нападения на бывшем студенте были перчатки и маска. По данным СМИ, он ранил ножом преподавателя русского языка и литературы, соцпедагога и другого студента. Специалисты диагностировали у каждого из них серьезные травмы. По словам очевидцев, нападавшего остановили другие студенты техникума. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, на данный момент он задержан.

Ранее в Петербурге мальчик попал в реанимацию после того, как его ударили ножом в парке.

