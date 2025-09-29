СК завел дело по факту нападения в техникуме в Архангельске

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области завели дело после нападения в техникуме в столице региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сказано в сообщении.

Нападение в одном из архангельских техникумов произошло утром 29 сентября. В учебное заведение ворвался молодой человек с ножом и атаковал сотрудников. В результате пострадали как минимум два преподавателя. Как рассказал губернатор региона Александр Цыбульский, состояние одной из раненых женщин оценивается как тяжелое. Другой педагог находится в состоянии средней степени тяжести.

Как пишут СМИ, нападавшего задержали несколько студентов техникума и передали прибывшим на место правоохранителям. Известно, что в прошлом злоумышленник учился в данном учебном заведении, но его отчислили. В доме молодого человека был обыск.

Ранее журналисты выяснили, что напавший на техникум в Архангельске репетировал атаку в компьютерной игре.