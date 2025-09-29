На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге задержали бывшего вице-губернатора

E1: экс-вице-губернатора Свердловской области задержали из-за дела о субсидиях
Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали в Екатеринбурге. Об этом пишет местный портал E1.ru.

«Олег Чемезов задержан ГСУ МВД Свердловской области при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, поэтому все выглядит странно...» — сообщила порталу адвокат Мария Кириллова.

По данным E1.ru, задержание связано с делом о субсидиях, которые выделяло правительство Свердловской области АО «ОТСК».

Ранее Чемезова вызвали на допрос в Главное следственное управление МВД по региону. В разговоре с журналистами он не исключил, что его могут задержать после разговора со следователем. По информации портала, показания на Чемезова дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Олег Чемезов ушел в отставку вечером 25 сентября. По словам экс-чиновника, это связано с его супругой, которую отправили под домашний арест после предъявления обвинения в мошенничестве.

Ранее суд арестовал экс-мэра Красноуфимска.

