Юрист объяснил, что грозит родственникам должников по субсидиарке

Юрист Кваша: к субсидиарке будут привлекать детей и родственников должников
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

В России изменили подход к субсидиарке, дав возможность на списание долгов, возникших в результате привлечения к субсидиарной ответственности или взыскания убытков в банкротстве юрлица. Однако теперь последствий не избежат родственники должника, имевшие от него какие-либо преференции, объяснил управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша Общественной Службе Новостей.

«Будет не до смеха всем тем, кто был близок с должником настолько, что получал от него какие-то преференции, машины, квартиры», — заявил эксперт.

По его словам, раньше подобные вещи умалчивались, и в ходе судебной практики юристам приходилось долго докапываться до истины, чтобы выявить и доказать факт вывода средств на счета родственников. Это приводило к тому, что, несмотря на банкротство юрлица, родственники богатели – теперь их будут привлекать к ответственности, отметил Кваша. Он также напомнил, что до соответствующего решения Верховного суда РФ долги обанкротившихся юрлиц, возникшие в результате привлечения к субсидиарной ответственности или взыскания убытков, списанию при процедуре признания гражданина банкротом не подлежали.

Напомним, в России отмечается рост дел о привлечении кредиторов к субсидиарной ответственности. Если по состоянию на 2016 год в судебные инстанции подавалось каждое десятое заявление в каждом десятом деле, то сегодня речь идет уже о каждом втором деле, которое не только подается, но и чаще всего удовлетворяется судом. Подробнее о том, как гарантировать правовую защиту инвесторам и кредиторам, выбирающим важные инфраструктурные проекты, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сбере отметили рост числа процедур банкротства в России.

