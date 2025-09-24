Казус субсидиарки: в РФ возросло число судебных дел в отношении кредиторов и инвесторов

В 2025 году в России подано 2 тысячи заявлений о субсидиарной ответственности

В России отмечается рост дел о привлечении кредиторов к субсидиарной ответственности. Если по состоянию на 2016 год в судебные инстанции подавалось каждое десятое заявление в каждом десятом деле, то сегодня речь идет уже о каждом втором деле, которое не только подается, но и чаще всего удовлетворяется судом. На особом счету банкротства компаний, занимающихся строительством объектов региональной инфраструктуры по заказу госструктур. Несовершенство законодательной системы ведет к тому, что важные государственные стройки замораживаются, а бизнес оказывается в ситуации без выбора: или губить проект, или попасть в зону риска. Как гарантировать правовую защиту инвесторам и кредиторам, выбирающим важные инфраструктурные проекты, — в материале «Газеты.Ru».

По данным Федресурса, в первом полугодии 2025 года было подано 2460 заявлений о привлечении лиц к субсидиарной ответственности. При этом в 2025 году на 15% выросло количество удовлетворенных судами заявлений о привлечении к субсидиарке.

Статистика красноречиво свидетельствует о формировании опасного тренда: в списках ответчиков оказываются банки, которые работают с госзаказом и, доверяя государству, идут в государственно-частное партнерство. Они финансируют важные проекты, обеспечивая строительство инфраструктурных объектов по всей стране, особенно в стратегически значимых регионах.

В случае возникновения финансовых трудностей у какого-то звена на любом из этапов такие кредиторы оказываются без правовой защиты.

Судам сложно поставить под сомнение их аффилированность, если истец утверждает иное: им достаточно установить влияние ответчика на стратегию и финансы. А поскольку действующее законодательство не предусматривает работу и контроль реабилитационных механизмов, то проекты — пусть это даже стройка века — идут под нож: бизнесу предписана их ликвидация. Ответственные инвесторы, выбирающие иной путь, чаще всего оказываются в суде, где еще должны будут доказать свои благие намерения.

Помимо этого, эксперты подчеркивают существование значимой системной проблемы. «Материальное право, с точки зрения того, как наказывать и привлекать к ответственности, у нас развивается в соответствии с экономическими и социальными вызовами, а вот арбитражный процесс довольно архаичен», — считает эксперт по банкротному праву Рустем Мифтахутдинов.

По его мнению, Россия в этом плане живет все еще в советской системе координат, где в арбитражном процессе анализируются лишь бумаги, документы и сметы. «Для определения того, контролировал ли кредитор предприятие или оказывал содействие его финансовому оздоровлению, нужны другие средства доказывания: перекрестные допросы, вызов свидетелей. То, что развито в российском уголовном процессе, совершенно не используется в арбитражном», — считает эксперт.

Общая беда

Эта и другие проблемы защиты негосударственных кредиторов, особенно в рамках реализации проектов инфраструктурного развития регионов, 22 сентября в стенах Государственной думы обсуждали депутаты, эксперты, представители деловых ассоциаций в рамках установочной встречи рабочей группы по рискам инфраструктурных проектов. Неконтролируемое привлечение всех и вся к субсидиарной ответственности грозит серьезными долгосрочными проблемами.

Поиск решений прежде всего по совершенствованию действующей системы банкротств позволит не только банкам, но и компаниям-подрядчикам чувствовать себя более уверенно.

Это заложит более прочный фундамент для реализации значимых проектов, причем речь не только о промышленной, но и социальной инфраструктуре.

«Все крупные инфраструктурные проекты невозможно построить без банковского финансирования. Не всегда у государства в моменте есть деньги, а задачи стоят крайне важные. При наличии частных инициатив наша задача найти механизмы и предложить механики, чтобы крупные проекты доводились до конца, чтобы бизнес не боялся принимать в них участие. Для этого нужно погрузиться в проблематику субсидиарной ответственности. Разобраться, какие могут быть предприняты меры законодательного характера для гармонизации законодательства», — отметил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

По его словам, важно понимать, что иногда инфраструктурные проекты затягиваются по времени, но это может быть связано с объективными причинами.

«Когда начинается процесс дестабилизации, какие-то подрядчики или компании из цепочки этим пользуются, подают иски, в итоге недобросовестной конкуренции государство получает недострой», — отметил Свинцов. Поэтому механизм защиты таких инфраструктурных проектов от необоснованного банкротства должен создаваться внутри экспертного сообщества с привлечением депутатов, бизнеса и представителей деловых ассоциаций. Эта работа позволит избежать резонансных дел, которые дискредитируют сотрудничество государства и частного капитала.

История с продолжением

Поскольку принятие законодательных мер, очевидно, процесс не быстрый, пока бизнес вынужден существовать в условиях отсутствия государственных механизмов по защите интересов частного капитала, содействующего инфраструктурному развитию страны. И случаются шокирующие своей нелогичностью кейсы привлечения к субсидиарной ответственности банков, которые за счет собственных ресурсов доводят строительство важных объектов до финальной точки, тем самым содействуя инфраструктурному развитию страны.

Так получилось у «Сургутнефтегазбанка» — крупного частного регионального банка и одного из лидеров банковской системы Тюменской области.

Он финансировал проект строительства морского причала для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» на Чукотке, предоставив компании Трест «Запсибгидрострой» займы общим объемом 1,34 млрд рублей.

В ходе строительства у Треста возникли финансовые сложности, и в течение года «Сургутнефтегазбанк» поддерживал деятельность организации, в том числе за счет собственных средств. После завершения строительства Трест все-таки признали банкротом по требованию ряда кредиторов, а «Сургутнефтегазбанк» неожиданно для себя получил иск о привлечении к субсидиарной ответственности.

Как это было?

Взаимоотношения «Сургутнефтегазбанка» с Трестом «Запсибгидрострой» начались в 2013 году. Компания являлась одним из ведущих российских предприятий в области строительства гидротехнических сооружений.

«За свой сорокалетний опыт они построили свыше 200 объектов различного назначения, ими были реализованы проекты как с государством, так и с частным бизнесом. И все они завершались в срок. Полный цикл производства. Обученный персонал. У них были запатентованы собственные технологии», — отмечают в «Сургутнефтегазбанке».

Логично, что Трест заключил госконтракт с концерном «Росэнергоатом» на возведение объектов береговой инфраструктуры строительства причала на Чукотке. «Сургутнефтегазбанк» со своей стороны предоставил в течение трех лет строительства займы Тресту общим объемом 1,34 млрд рублей. Стоимость работ по этому контракту составляла более 6 млрд рублей.

В середине 2017 года в ходе реализации строительства у Треста появились финансовые проблемы и возникли просрочки по выплатам зарплат, платежей кредиторам, оплат работы субподрядчиков. В этой ситуации «Сургутнефтегазбанк» пошел по пути реструктуризации задолженности, чтобы продолжать исполнение заключенных госконтрактов и довести проект до финальной точки.

Принятые меры способствовали своевременному исполнению государственного контракта и запуску в эксплуатацию ПАТЭС «Академик Ломоносов».

По окончанию строительства ООО «Трест «Запсибгидрострой», по требованию ряда кредиторов, все же было признано банкротом.

В рамках дела о банкротстве «Сургутнефтегазбанк» внезапно получил иск от одного из кредиторов Треста — контролируемого Центральным банком РФ банка «Траст» (ранее — «ФК Открытие», «Ханты-Мансийский банк Открытие») — с требованиями вернуть в конкурсную массу сумму в размере 1,2 миллиарда рублей в связи с якобы существующей аффилированностью к «Запсибгидрострою», а также иск о привлечении «Сургутнефтегазбанка» к субсидиарной ответственности по долгам Треста на сумму более 2 миллиардов рублей.

Истцы ссылаются на то, что банк контролировал целевое использование средств «Запсибгидростроя», осуществлял контроль за деятельностью общества и год удерживал на плаву, компенсируя кассовый разрыв. Пока у этой истории открытый финал: дело рассматривает суд первой инстанции.

Важный вектор

Дело «Сургутнефтегазбанка», как лакмусовая бумажка, подсвечивает положение дел в российском законодательстве: бизнес массово привлекают к субсидиарной ответственности и не всегда по существу.

С такой динамикой и статистикой с одной стороны, а также запуском реализации строительства инфраструктуры, с другой, через несколько лет страна может оказаться в ситуации, что строить будет некому.

Вряд ли стоит ожидать, что и бизнес захочет идти в этом направлении. Тем более не стоит рассчитывать, что кто-то, как «Сургутнефтегазбанк», станет создавать себе головную боль и спасать проекты, которые проще банкротить.

«Очевидно, мы нуждаемся в совершенствовании системы банкротства. С учетом того, в какой период турбулентности мы живем, ситуации, когда бизнес будет сталкиваться с финансовыми затруднениями, будут возникать все чаще. Нужно давать людям возможность встать на ноги, стабилизировать ситуацию, восполнить разрывы. Нужно усовершенствовать процедуру банкротства, ввести реабилитационные процедуры. Прецеденты, как в случае «Сургутнефтегазбанка», негативно влияют на инвестиционный климат в регионах. Нестабильность и волатильность максимально этот инвестклимат охлаждают. В реализации многих проектов есть частная составляющая, без нее нам не обойтись», — комментирует глава профильного комитета Госдумы Алексей Диденко.

Важно подчеркнуть, что речь идет в том числе о субсидиарной ответственности в отношении бизнеса, вовлеченного в инфраструктурные проекты.

Очевидно, что инфраструктура имеет влияние на развитие страны в целом, а не только на отдельные регионы. В РФ принят и реализуется масштабный комплексный план инфраструктурного развития до 2036 года. За десять лет в РФ будет построено более 4 тыс. км железных дорог, 60 аэропортов, 18 морских портов, более 2,2 тыс. км автомобильных дорог. Работа над совершенствованием законодательства, которая позволит защитить социально-ответственных негосударственных кредиторов, приблизит реализацию многих целей.