Священник РПЦ назвал «самый массовый грех на матушке-Руси»

Священник РПЦ Творогов: аборты — это самый страшный грех в России
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Епископ Русской православной церкви (РПЦ) Питирим (Творогов) заявил, что «самым массовым грехом на матушке-Руси» является искусственное прерывание беременности. Фрагмент проповеди опубликован в Telegram-канале «Русская община».

Епископ квалифицировал аборт «расправой над детьми». Он назвал этот грех «самым страшным».

При этом Творогов отметил, что в РФ активизировалась борьба с абортами. Епископ поддержал эту практику и выступил за ее повсеместное внедрение.

18 сентября первый зампред комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») направила письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой разъяснить «допустимость» мер по борьбе с абортами в ряде регионов России. Горячева подчеркнула, что женщина должна иметь гарантированный доступ к медицинской помощи по показаниям. Она назвала это вопросом здравого смысла, профессиональной ответственностью врачей.

Ранее глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев назвал запрет абортов «хайпом отдельных политиков».

