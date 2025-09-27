На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Урале выпал первый снег

В Свердловской области после ливня выпал первый снег
true
true
true

В Свердловской области в городе Качканар выпал первый снег. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали, что снег пошел после ливня. Дороги замело, а добираться до нужных мест приходится через сугробы. Иногда снова начинается мокрый снег. Синоптики ожидают, что завтра в городе выглянет солнце.

В прошлые выходные научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что около 10% территории России покрыто снегом. Он уже лежит на севере Сибирского федерального округа. В частности на Таймыре сформировался не временный снежный покров, а устойчивый, его высота составляет от 4 до 10 см. А на северо-западе Якутии снег пролежит до конца сентября, «это уже тот период, когда там начинаются уверенные отрицательные температуры».

В Подмосковье снег может выпасть в субботу, 27 сентября. К этому приведет столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами, при котором к ливням могут примешиваться заряды мокрого снега.

Ранее почти 30 человек застряли в пабе из-за снегопада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами