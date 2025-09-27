На Урале выпал первый снег

В Свердловской области после ливня выпал первый снег

В Свердловской области в городе Качканар выпал первый снег. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали, что снег пошел после ливня. Дороги замело, а добираться до нужных мест приходится через сугробы. Иногда снова начинается мокрый снег. Синоптики ожидают, что завтра в городе выглянет солнце.

В прошлые выходные научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что около 10% территории России покрыто снегом. Он уже лежит на севере Сибирского федерального округа. В частности на Таймыре сформировался не временный снежный покров, а устойчивый, его высота составляет от 4 до 10 см. А на северо-западе Якутии снег пролежит до конца сентября, «это уже тот период, когда там начинаются уверенные отрицательные температуры».

В Подмосковье снег может выпасть в субботу, 27 сентября. К этому приведет столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами, при котором к ливням могут примешиваться заряды мокрого снега.

Ранее почти 30 человек застряли в пабе из-за снегопада.