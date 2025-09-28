Стало известно количество российских городов с именами в названиях

Росреестр: в России находятся восемь городов с именами в названиях

Всего на территории России находятся восемь городов с именами в названиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.

На территории страны есть города Владимир, Артем в Приморском крае, Беслан, Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Якутия), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область). При этом имена используются в 350 названиях населенных пунктов.

«Наибольшее количество населенных пунктов, в названиях которых встречаются человеческие имена, можно встретить в Республике Татарстан — 39 деревень, сел и поселков», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в Башкортостане находится порядка 35 таких деревень и сел, а также город республиканского значения Салават.

До этого в Росреестре со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий сообщили, что в России насчитывается 16 городов с самыми короткими названиями — всего из трех букв.

В конце августа стало известно, что российским городом с самым длинным названием является Александровск-Сахалинский, который расположен на Дальнем Востоке. Название этого населенного пункта насчитывает 25 символов.

