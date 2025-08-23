В Росреестре раскрыли города России с названиями всего из трех букв

В России насчитывается 16 городов с самыми короткими названиями — всего из трех букв. Об этом сообщили РИА Новости в Росреестре со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий, оператором которого является Роскадастр.

К числу таких городов отнесли Ашу, Бор, Буй, Гай, Дно, Зею, Нею, Обь, Осу, Оху, Реж, Сим, Уфу, Уяр, Шую и Южу.

Всего в стране зарегистрировано 1 242 города.

До этого в Росреестре сообщали, что российским городом с самым длинным названием является Александровск-Сахалинский, который расположен на Дальнем Востоке. Название этого населенного пункта насчитывает 25 символов.

В августе исследование сервиса Туту, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге самых впечатляющих городов России — так ответили 38% опрошенных россиян. На втором месте находится Москва (22%), следом идут Казань и Сочи (по 8%), замыкает пятерку Калининград (6%).

