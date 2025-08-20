Назван российский город с самым длинным названием

Российским городом с самым длинным названием является Александровск-Сахалинский, который расположен на Дальнем Востоке. Название этого населенного пункта насчитывает 25 символов, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.

«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)», — сказано в сообщении.

Всего в РФ насчитывается 1242 города.

В августе исследование сервиса Туту, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге самых впечатляющих городов России — так ответили 38% опрошенных россиян. На втором месте находится Москва (22%), следом идут Казань и Сочи (по 8%), замыкает пятерку Калининград (6%).

Путешественники ценят города за достопримечательности (66%), архитектуру (61%), природу и море (23%), местную культуру (23%), а также за гастрономию (21%). В 18–25 лет туристы чаще ищут развлечения и ночную жизнь (31% против 18% в среднем по выборке), в 26–35 лет — гастрономические открытия (27% против 21%).

Ранее россияне составили топ городов для спокойной жизни.