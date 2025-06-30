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Киев дал западным кораблям названия в честь городов России

ВО: Украина назвала переданные Западом корабли в честь российских городов
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Edward43075176/X

Украина назвала корабли, которые ей передали Нидерланды и Бельгия, в честь российских городов. На это обратило внимание издание «Военное обозрение» (ВО).

Речь идет о списанных на Западе и переданных Киеву тральщиках M923 Narcis и M863 Vlaardingen. Первый из них украинцы назвали «Мариуполь», а второй — «Мелитополь». Также на подходе, по данным издания, корабль, названный в честь города в Херсонской области «Геническ».

Все переданные украинцам тральщики относятся к типу Tripartite. Они были введены в состав флотов Нидерландов и Бельгии в 80-е годы. Сейчас корабли списали, два из них находятся в европейских портах и вскоре будут переданы Киеву. Еще один останется для подготовки украинских экипажей.

Мариуполь в Донецкой области, Мелитополь в Запорожской области и Геническ в Херсонской области вошли в состав России в результате референдумов 2022 года, итоги которых Украина признавать отказалась.

До этого сообщалось, что подводная лодка «Запорожье», которая до 2014 года входила в ВМС Украины, станет экспонатом в одном из музеев Крыма. Субмарина по-прежнему на плаву, и ходит без буксиров. За время службы она выполнила 14 дальних походов. Ожидается, что она произведет настоящей фурор у посетителей музея.

Ранее новейшая российская подводная лодка прибыла в пункт базирования на Северном флоте.

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