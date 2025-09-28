В Пензенской области ввели план «Ковер» на фоне беспилотной опасности

Губернатор Мельниченко: в Пензенской области ограничен прием и выпуск самолетов

На территории Пензенской области ввели план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал глава региона.

Мельниченко добавил, что в Пензенской области действует режим «Беспилотная опасность». По его словам, для обеспечения безопасности в регионе ввели временные ограничения работы мобильного интернета.

Несколькими часами ранее в Тамбовской и Калужской областях, а также в Воронеже объявили угрозу опасности атаки беспилотников. В МЧС России призвали людей быть бдительными и внимательными.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.