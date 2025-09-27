В трех регионах России объявлена опасность атаки БПЛА

В Тамбовской и Калужской областях и Воронеже объявлена угроза опасности атаки беспилотников. В регионах об этом сообщило МЧС через приложение.

«Внимание! «Воздушная тревога» опасность атаки беспилотных воздушных судов!» — предупредило ведомство Тамбовской области и попросило жителей сохранять спокойствие.

В министерстве Калужской области призвали людей быть бдительными и внимательными.

Об опасности атаки беспилотников в Воронеже написал губернатор Воронежской области в Telegram-канале. Он предупредил об угрозе непосредственного удара БПЛА и призвал горожан укрыться в помещениях и отойти от окон.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.