В Молдавии после поездки в Москву задержали организатора «Бессмертного полка»

В Кишиневе после визита в Москву задержан общественный активист Алексей Петрович

Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии, национального комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович после визита в Москву написал в своем Telegram-канале о том, что его задержали в международном аэропорту Кишинева.

Спустя час его отпустили. Петрович рассказал, что пограничники вели себя профессионально, они проверили его вещи, не обнаружили ничего запрещенного и отпустили его.

«Мне выдали бумагу о дополнительном досмотре личного багажа...Больше никаких объяснений не было. Пограничники спросили о количестве денежных средств, проверили рюкзак и сумку, и после этого отпустили», — сообщил мужчина.

Согласно публикациям в его канале, Петрович участвовал в международном форуме «Память Победителей» в Москве, на который приехали координаторы «Бессмертного полка» за границей. Общественный деятель организует его шествия 9 Мая в Кишиневе.

Кроме Петровича, по возвращении с московского форума «Евразия — территория традиционных ценностей» в аэропорту Кишинева задержали и отпустили молдавского блогера Габриела Кэлина.

25 марта в воздушной гавани остановили главу Гагаузии Евгению Гуцул при попытке покинуть Молдавию. У нее забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов. Сама политик не признает себя виновной.

Ранее экс-посла Молдавии в РФ оправдали по делу о контрабанде стероидов.