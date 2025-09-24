На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители района Белгородской области остались без света и воды после атаки ВСУ

Краснояружский район Белгородской области остался без света из-за атаки ВСУ
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины произошло отключение электроснабжения в Краснояружском районе. Об этом сообщил в Telegram-канале глава районной администрации Виталий Кутоманов.

Он добавил, что в районе также снизилось давление в водопроводной сети.

Чиновник отметил, что аварийные бригады работают над устранением последствий и скорейшим восстановлением систем жизнеобеспечения. Для жителей района организован подвоз воды. Наполнить емкости можно на территории многоквартирных домов в микрорайонах сахарного завода и СМУ.

Кутоманов добавил, что в случае необходимости жители могут обратиться за помощью в обеспечении водой по телефону круглосуточной Единой дежурно-диспетчерской службы — 112.

Незадолго до этого губернатор Вячеслав Гладков сообщал о пяти пострадавших при ракетном обстреле Белгорода. Ракета ударила по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения конечностей. Еще одного пострадавшего — мужчину с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением — отправили в областную клиническую больницу.

Ранее женщина пострадала при атаке дрона в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
