На Украине сообщили о приостановке движения поездов в одной из областей

Винницкая ОВА сообщила о приостановке движения поездов в области

Движение поездов приостановили в Винницкой области на западе Украины после удара российских войск. Об этом сообщила замглавы Винницкой областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная, передает украинское издание «Общественное» в Telegram.

Заболотная заявила о попадании беспилотников по объектам критической инфраструктуры в ночь на 27 сентября. Мощные взрывы, по ее словам, произошли в Тульчинском районе области.

В Винницкой ОВА также сообщили о приостановке железнодорожного сообщения. По состоянию на 06:30 (мск) пожар ликвидировали, движение поездов возобновили.

26 сентября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») сообщил, что Вооруженные силы России в течение ночи нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области Украины.

Также сообщалось, что повреждения получил объект критической инфраструктуры в Черниговской области Украины.

Ранее в подполье рассказали об ударе по ремонтной базе с развитой железнодорожной сетью на Украине.