Российские войска ночью поразили железнодорожную инфраструктуру на Украине

Вооруженные силы РФ в течение ночи нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Ночью нанесены удары по Одесской области, власти отменили часть поездов», — говорится в материале.

В нем уточняется, что в регионе временно не курсировали четыре поезда. Еще один поезд следовал по измененному маршруту движения.

25 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские войска уничтожили два самолета Як-52 и 10 беспилотных летательных аппаратов А-22 на одном из полевых аэродромов Украины. Также они нанесли удары по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot, выведя из строя пусковую установку. Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились одной радиолокационной станции AN/MPQ-65.

По данным ведомства, в операции были задействованы расчеты дронов и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ. К работе подключили ракетные войска и артиллерию, отмечалось в заявлении.

Ранее российские войска нанесли ракетный удар по полигону в Черниговской области.