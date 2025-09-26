На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска ночью поразили железнодорожную инфраструктуру на Украине

«РВ»: ВС РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области
true
true
true
close
РИА «Новости»

Вооруженные силы РФ в течение ночи нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Ночью нанесены удары по Одесской области, власти отменили часть поездов», — говорится в материале.

В нем уточняется, что в регионе временно не курсировали четыре поезда. Еще один поезд следовал по измененному маршруту движения.

25 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские войска уничтожили два самолета Як-52 и 10 беспилотных летательных аппаратов А-22 на одном из полевых аэродромов Украины. Также они нанесли удары по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot, выведя из строя пусковую установку. Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились одной радиолокационной станции AN/MPQ-65.

По данным ведомства, в операции были задействованы расчеты дронов и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ. К работе подключили ракетные войска и артиллерию, отмечалось в заявлении.

Ранее российские войска нанесли ракетный удар по полигону в Черниговской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами